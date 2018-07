Arrivano i finanziamenti, sarà realizzato un ciclodromo a San Martino in Strada

Sarà realizzato a Forlì in via Mazzatinti, un nuovo centro sportivo polivalente, dedicato in particolare a rugby e ciclismo. Forlì è stata ammessa alla graduatoria del bando per un importo di 499 mila euro, vale a dire il 50% di un'opera che costerà circa un milione di euro. Il primo stralcio finanziato prevede la realizzazione di un ciclodromo e di un percorso vita volto a promuovere in abbinamento la pratica motoria e sportiva, con l'impiego di tecnologie finalizzate a favorire la sostenibilità ambientale. I lavori potrebbero già partire i primi mesi del 2019. Per quanto riguarda i campi da rugby, invece, si dovrà attendere il secondo stralcio del progetto.

“Ottimo risultato l'arrivo del contributo regionale che ci consentirà di realizzare il primo stralcio di un nuovo complesso sportivo destinato a ciclismo e campi da rugby, ma non solo. Ancora una volta Forlì, dopo il contributo ottenuto per la riqualificazione del Campo Gotti, si vede premiata in Regione per la qualità progettuale di nuove strutture destinate alla pratica sportiva, rivolta in modo particolare ai più giovani, e per un bacino di utenza sovracomunale”: è questo il commento del Sindaco di Forlì Davide Drei e dell'Assessore allo Sport Sara Samorì, a seguito della notizia, che vede la città di Forlì ammessa alla graduatoria del bando della Regione Emilia-Romagna, per la presentazione di progetti volti alla riqualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico dei Comuni.