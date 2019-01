"Una festa di sapori trionfali": alla "Prova del Cuoco" la food blogger Annalisa Calandrini piazza il 2-0

Annalisa Calandrini presenta a "La Prova del Cuoco" un piatto tipico della tradizione romagnola, gli strozzapreti, e piazza il 2-0 nella sfida che la vede opposta al campano Antonello Verolla. Affiancata dallo chef Franco Marino, la food blogger e naturopata forlivese ha presentato alla giuria (composta dallo chef stellato Gaetano Trovato, dal giornalista enogastronomico Marco Bolasco e il "giurato del giorno", la cantante Rita Forte) gli strozzapreti con puntarelle e castelmagno (un formaggio piemontese) ed alette di pollo in crosta di mandorle accompagnate da maionese al mango.

La fonduta per gli strozzapreti è stata realizzata con salsa di panna e castelmagno, mentre le puntarelle sono state condite con olio e sale. Per arricchire il piatto sono stati realizzati dei taralli al finocchietto croccanti e poi sbriciolati sulla portata. Le alette sono state impanate con farina aromatizzata alla paprika. "Una festa di sapori trionfali", ha commentato Bolasco, mentre Trovato avrebbe voluto le alette "sbollentate con un brodo vegetale ed un goccia di aceto per avere una migliore cottura". Una piccola imprecisione che non ha impedito alla forlivese di piazzare il colpo del 2-0.

Durante la puntata Annalisa ha raccontato anche la storia che l'ha portata ad essere naturopata e come ha affrontato un problema di salute che ha superato: "Ho avuto un'illuminazione su quello che sono le cose importanti nella vita e quella della naturopata è una nuova figura professionale che cerca di fare prevenzione e che fa un consulto, consigliando la fitoterapia ed altre tecniche a 360 gradi". Per quanto riguarda la cucina, "mi sono avvicinata da piccola grazie alla nonna materna. Le domenica mattina facevo i tortelli".



Mercoledì si torna in cucina per la terza “manche”. Ad affiancare Calandrini e Verolla saranno gli chef Elisa Marchetti da Ancona e Fabrizio Sepe da Roma. Il "giurato per un giorno" sarà la giornalista del Tg2 Francesca Romana Elisei, che andrà ad affiancare Bolasco e Trovato.