Dal Faentino all'inceneritore di Forlì: arrivate in 13 giorni 1000 tonnellate di rifiuti

Una media di 80 tonnellate al giorno per 13 giorni. Questi i numeri del conferimento straordinario di rifiuti di alcuni Comuni del faentino, in provincia di Ravenna, nell'inceneritore di Forli'. Rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time della Lega Nord, il neo assessore all'Ambiente, William Sanzani, ha spiegato che i conferimenti sono partiti lo scorso 13 gennaio e si sono interrotti lunedì dopo la riapertura dell'impianto di Imola. Per un totale di circa 1.000 tonnellate: nei diversi giorni si e' oscillati tra un minimo di 43 tonnellate, il penultimo giorno di conferimento, a un massimo di 104 il secondo. Sulla questione anche l'assessore regionale Paola Gazzolo ha risposto ad un'interrogazione del consigliere regionale della Lega Nord, Massimiliano Pompignoli, chiarendo che, come previsto dalla delibera di Giunta regionale DGR 34/2018, adottata dopo la sentenza del Tar sulla discarica di Imola, il termovalorizzatore forlivese è stato usato per il tempo strettamente necessario, escluse le domeniche, per 13 giorni.