Un viaggio nel tempo: dopo 36 anni si ritrova la 1°G delll'istituto Manlio Marinelli

Un viaggio nel tempo, che per un paio d’ore ha fatto dimenticare la vita attuale. Trentasei anni dopo si è ritrovata la 1°G delll'istituto Manlio Marinelli di Forlimpopoli. I compagni di classe della prima media del 1982/1983 si sono dati appuntamento sabato sera per una rimpatriata organizzata da Massimo Batani. All'appuntamento erano presenti in 14 dei 21 che componevano la classe. E' stato rievocato il passato, con aneddoti e ricordi, per poi ritornare alla realtà e confrontarsi su quello che gli ex bambini delle medie sono diventati.