Roberto Ruffilli, Annalena Tonelli e Salvador Allende: lo striscione del Liceo Artistico

Con una settantina di alunni, il Liceo Artistico e Musicale di Forlì ha assistito alla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto a Forlì per commemorare la morte del senatore Roberto Ruffilli. Gli alunni del Musicale hanno cantato in teatro l'inno di Mameli, mentre quelli dell'Artistico hanno presentato uno stendardo lungo 10 metri con tre volti: quello del senatore Ruffilli, quello di Annalena Tonelli e quello di Salvador Allende. "Tre persone che in qualche modo si legano alla nostra storia cittadina e che sono testimoni di un impegno civile verso i valori della democrazia, della giustizia sociale e della solidarietà - afferma la docente Alessandra Righini -. Tre volti che sono anche il punto di riferimento di tre progetti che hanno coinvolto quest'anno la mia scuola. E come scrive il forlivese Marco di Maio: "La democrazia non è una conquista perenne: ha bisogno di essere curata, rinvigorita. Ruffilli lo aveva capito prima di tutti gli altri; che il suo anniversario sia l’occasione per rilanciare quell’impegno".

