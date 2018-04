Turismo per le feste: la mostra sul 500 al San Domenico aperta gli ultimi due lunedì di aprile

La mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’Amministrazione comunale presso i Musei San Domenico, rimarrà aperta gli ultimi due lunedì di aprile.

Lunedì coincide infatti con l’antivigilia dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, mentre lunedì 30 è la vigilia della Festa del Lavoro. Per tutti e due i lunedì i Musei San Domenico, e quindi sia la grande mostra dedicata al Cinquecento che le collezioni della Pinacoteca civica , rispetteranno l’orario proprio dei giorni festivi, ovvero l’orario continuato dalle 9.30 alle 20 (con chiusura della biglietteria alle 19). Per maggiori info: mostraforli@civita.it