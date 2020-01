Punta un euro su un gratta e vinci e non crede ai propri occhi: il "Sette e mezzo" è fortunato

Tappa in Romagna per la Dea Bendata. Dopo aver dispensato premi con la Lotteria Italia il 6 gennaio scorso, la signora fortuna ha regalato sorrisi a due scommettitori che hanno tentato la sorte. A Cesena sono stati vinti circa 23mila euro netti con un "5" al SuperEnalotto, mentre a Forlì la vincita è arrivata con un gratta e vinci. Un cliente si è presentato alla tabaccheria "Aerre" di Corso Mazzini, gestita da Marino e Gianluca Ricci, acquistando un tagliando della serie "Sette e mezzo" da un euro. Non ha creduto ai propri occhi quando si è accorto di aver vinto ben 7mila euro.

Circa un anno fa, nello stesso punto vendita, un fortunato scommettitore aveva incassato in un sol colpo oltre 17mila euro al Lotto. Un cliente abituale che aveva giocato due schedine puntando al terno 43, 44 e 45 sulla ruota di Torino.