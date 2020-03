"Ci è stata imposta la mascherina al lavoro": le Rsu chiedono l'intervento dell'Ausl

Uso obbligatorio della mascherina all'interno dello stabilimento dell'Electrolux "come protezione dal coronavirus". La disposizione aziendale è stata comunicata venerdì scorso alla Rsu dello stabilimento di viale Bologna. Si tratta, spiega in una nota l'Rsu Electrolux Forlì, di una "misura non prevista dalle disposizioni del Ministero della salute e dalla Regione, tra l’altro con modalità che ci hanno lasciato perplessi sulla reale efficacia, considerando che viene prescritto di toglierla in pausa mensa e rimetterla successivamente, perché è risaputo che il virus aspetta la pausa pranzo".

Martedì mattina, viene aggiunto, "il capo del personale provvisto di "mascherina ffp2" ha volantinato personalmente un questionario che chiede dati sensibili ai lavoratori (anche questo non previsto non essendo Electrolux autorità sanitaria) e ribadisce l'obbligatorietà della mascherina per tutti .Queste misure stanno creando un crescente allarmismo tra i lavoratori. Tutto questo rischia di creare il sospetto che ci siano casi di coronavirus che l'azienda non voglia dichiarare".

"Le Rsu di stabilimento - conclude l'informativa - sono a richiedere l'intervento della Ausl competente per fare chiarezza su quale siano le misure adeguate da adottare e per garantire la sicurezza dei lavoratori. Siamo per utilizzare la giusta prudenza e le giuste misure di prevenzione, ma pensiamo che misure esagerate possano provocare effetti controproducenti di allarme sociale".