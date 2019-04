Ritmi ipnotici e antiche canzoni nomadi con Le Filles de Illighadad

Tocca alle ragazze nigeriane Le Filles de Illighadad salire sul palco del Teatro Testori di Forlì, giovedì 11 aprile, per il secondo appuntamento col festival di voci femminili Le Cantantesse, organizzato dall’Ass. Marco Polo.

Queste giovani cantanti-musiciste sono un gruppo di ragazze provenienti dall'omonimo villaggio del Niger, fautrici di un nuovo genere di chitarra Tuareg che si mescola al folk tradizionale, con venature di blues rurale africano. Un genere fatto conoscere in tutto il mondo dai Tinariven.

Contro la tradizione, Fatou Seidi Ghali, la front women del gruppo, e la sua band hanno creato versioni in studio che non sono mai state registrate prima, trasportando canzoni nomadi rurali, nate nella notte dei tempi, nel XXI secolo. La musica tende è una forma musicale dominata dalle donne, collettiva e comunitaria, suonata durante le celebrazioni e nelle ultime notti della stagione delle piogge. Riff di chitarra ipnotici, ritmo trainante e voci polifoniche si uniscono per creare un suono organico, antico e senza tempo.

Il teatro Testori è in via Amerigo Vespucci. Inizio ore 21.15. Ingresso 10 euro.