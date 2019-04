La pianista Sade Mangiaracina apre il festival Le Cantantesse

Entra nel vivo il Festival le “Cantantesse” con il concerto della pianista Sade Mangiaracina e il suo quartetto, giovedì 4 aprile al teatro Testori, ore 21.15, ingresso € 15.

Talentuosa pianista siciliana, Sade Mangiaracina giunge al suo debutto discografico con “Le Mie Donne”, pubblicato dalla Tǔk Music di Paolo Fresu, e nel quale ha raccolto otto brani autografi, che nel loro insieme compongono un ideale concept album dedicato all’universo delle donne, declinato attraverso una galleria di ritratti di figure femminili che, con la loro forza e il loro coraggio, si sono affermate contro discriminazioni e pregiudizi, come Rosa Park, Coco Chanel, Anna Frank, passando per Malala, Frida Kahlo e Aung San Suu Kyi.

Sade ha composto ed arrangiato i brani mettendo in luce la sua anima mediterranea nell’incontro con l’improvvisazione jazz ed in questo senso determinante è stato il contributo del noto saxofonista americano Greg Osby, con Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria. Il disco, che ha avuto il suggestivo contributo di Ziad Trabelsi (voce e oud), è una piccola grande delizia per l’ascolto, regalandoci le storie in musica di donne eccezionali.