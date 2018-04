In mostra il lavoro dell'orafo fra tradizione e modernità

In occasione della Festa dei Lavoratori, il 1° Maggio a Palazzo Romagnoli alle ore 10,00 verrà inaugurata la mostra “Il Lavoro dell'orafo fra tradizione e modernità” e presentata al pubblico la donazione di gioielli Perlini-Gabucci.

Si ripropone a Palazzo Romagnoli, anche per il 2018, la collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale di Forlì con l'esposizione all'interno della Collezione Verzocchi delle opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì per il progetto “Un Nuovo Umanesimo”.

Il progetto, che ha ricevuto il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come evento collaterale alla mostra “L'Eterno e il Tempo. Da Michelangelo a Caravaggio”, ha visto la partecipazione di diversi soggetti e l'elaborazione di un programma che comprende conferenze, proiezioni di film e incontri.

Nelle sale al piano terra del museo verranno esposte opere di arte orafa realizzate dagli studenti, frutto di una rielaborazione e reinterpretazione moderna del gioiello dal Rinascimento, al Manierismo fino ai primi del Seicento. Insegnanti e ragazzi ne cureranno anche l'allestimento con il supporto del Servizio Cultura e Musei.

La Festa dei Lavoratori sarà anche l'occasione per presentare ed esporre al pubblico, per la prima volta, il nucleo di gioielli della recente donazione del prof. Adriano Perlini ai Musei Civici di Forlì, in ricordo della moglie Gabucci Osmilde. Adriano Perlini, dal 1971 al 1985 docente di Arte dei Metalli all'Istituto Statale d'Arte di Forlì, ha esposto in numerose rassegne Nazionali ed Internazionali conseguendo importanti premi e riconoscimenti; alcune sue creazioni si trovano in collezioni private italiane e straniere.

All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Davide Drei e l’Assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili Elisa Giovannetti e un rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Sono stati inoltre invitati a presenziare all'inaugurazione anche rappresentanti dei sindacati Confederali.

Gli alunni e i docenti del liceo, protagonisti del progetto, accompagneranno i presenti nella visita alla mostra, mentre la dirigente del Servizio Cultura e Musei, Cristina Ambrosini illustrerà i gioielli esposti che vanno ad incrementare il patrimonio museale della città di Forlì, ancora una volta grazie alla generosità di privati cittadini.

La mostra del Liceo Artistico e l'esposizione della donazione Perlini–Gabucci saranno visitabili all'interno del percorso museale nei giorni di apertura del museo fino a domenica 17 giugno e compresi nel biglietto d'ingresso dei musei civici (ingresso gratuito per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per un docente accompagnatore per classe).