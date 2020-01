In scena lo spettacolo "Nella città l'inferno"

Sabato 15 febbraio, alle 21, il Teatro Testori di Forlì ospita lo spettacolo "Nella città l'inferno".

Dal romanzo di Isa Mari “Via delle Mantellate”, adattato dal regista Stefano Naldi, spunta una galleria di donne in un carcere romano: Egle, prostituta incallita; Lina, servetta spaurita accusata ingiustamente di complicità in un furto; una ragazzina già pentita e innamorata di un ragazzo che vede dalla finestra. Egle insegna come farsi furba a Lina che impara anche troppo bene. Spettacolo con un sapiente uso del ritmo narrativo: una macchina che funziona come un orologio, nonostante l'intelaiatura rapsodica.