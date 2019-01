La "bibbia" del rum a Casa Artusi

È considerata dagli intenditori la bibbia del Rum. Come dar loro torto, visto che “Il grande libro dei Rum” (La Madia Travelfood editore) ne censisce ben 900. L’autore è Davide Staffa, uno dei massimi esperti in materia, protagonista della Domenica delle Mariette, il 27 gennaio a Casa Artusi a Forlimpopoli, dove, alle 15.30, in dialogo con la critica enogastronomica Elsa Mazzolini, presenterà il suo volume.

Giunta alla seconda edizione, la poderosa pubblicazione di Staffa propone un viaggio lungo i sentieri di questo liquore dalla lunga storia alle spalle, analizzato in tutti gli aspetti: dalla coltivazione della canna da zucchero, all’invecchiamento in pregiate botti. Al termine della presentazione ci sarà una degustazione di Rum con un abbinamento classico: torta al cioccolato.

Dopo il successo della prima edizione datata 2013 (premiata all’International Rum Conference di Madrid del 2014 come “Mejor Labor Educacional en el Mundo del Ron ano 2013”), l’autore presenta la nuova edizione: “Sono orgoglioso di offrire al pubblico degli appassionati di questo distillato con radici centenarie - dichiara Davide Staffa - questa rinnovata versione, implementata con oltre il 50% di contenuti in più rispetto alla precedente, con l’inserimento di numerose foto nuove molto accattivanti, ma soprattutto resa molto elegante dalla interpretazione grafica del gruppo editoriale La Madia Travelfood di Cesena (e alla sensibilità e capacità di Giorgia Zucchi in particolare)”. 686 pagine a colori con una copertina in tela di rara bellezza: all’interno, oltre alla storia della canna da zucchero e del rum, vengono raccolte e descritte oltre 900 etichette di rum con le relative aziende produttrici.

Ingresso libero.