"Famiglie al Museo": una domenica alla scoperta di Palazzo Romagnoli

Domenica torna a Forlì "Famiglie al Museo", una intera giornata dedicata alle famiglie che dalle 10 alle 18 potranno visitare Palazzo Romagnoli gratuitamente. Inoltre alle 11 e alle 15 i bambini potranno partecipare a divertenti laboratori creativi alla scoperta di storie e curiosità sulla vita artistica romagnola del XX secolo. I Musei di Forlì aderiscono anche quest'anno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un evento unico che coinvolge tutto il Paese, un giorno in cui poter scoprire la cultura in Italia con tutta la famiglia in modo speciale: musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate apposta per l’occasione.

Palazzo Romagnoli, dalle 10 alle 18, apre ad ingresso gratuito le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi e la mostra temporanea “Tullo Golfarelli. Scultore a Forlì”. Alle 11 ai bambini dai 6 ai 10 anni verrà proposto il laboratorio creativo “Romagna mia”a cura dell'Associazione “Senza Titolo”: prendendo spunto dall'opera Trittico di Romagna di Gino Ravaioli, si andrà alla scoperta degli elementi più caratteristici ed importanti del nostro territorio e i bambini, ispirati da questo maestoso dipinto, potranno realizzare un personale “trittico” dove rendere visibile, attraverso il disegno e il collage, la Romagna dal loro personale punto di vista. Nel pomeriggio un altro laboratorio per i più piccoli (5 – 8 anni) sarà invece curato dall'Atelier Comunale “Come Ti di Luna”: i partecipanti, ascoltata la storia di un personaggio affascinante legato alla nostra città, saranno invitati a curiosare tra opere d'arte, mestieri di oggi e di ieri e coinvolti in una divertente caccia al ...mattone!

L'edizione 2018 di Famiglie al Museo è un'edizione molto particolare, perché coincide con l'Open Day delle Istituzioni Culturali, iniziativa che l'IBC - Regione Emilia-Romagna , propone allo scopo di fare conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e che si inserisce nel più ampio palinsesto di iniziative “Stati Generali della Creatività”, il progetto promosso dall'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili e realizzato all'interno della Settimana della Cultura nell'anno del Patrimonio Culturale e denominata “EnERgie Diffuse” (7-14 ottobre). Per questo, oltre ai laboratori didattici, verrà allestita nel Salone dell'Incontro al primo piano, la mostra “Forlì Ebraica”a cura di di Franco D’Emilio e Paolo Poponessi che sarà inaugurata proprio domenica alle ore 15,30. La visita al museo e la partecipazione ai laboratori è gratuita. Per i laboratori, che si attiveranno con un minimo di 5 ed un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione (entro sabato) al numero 0543 712627 oppure 712633.