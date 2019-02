Il weekend degli innamorati tra benessere, Carnevale, De Andrè, Pupi Avati e delizie al cioccolato

NATURAL EXPO - La Fiera di Forlì fa posto a Natural Expo: un ritorno alle origini fra natura e cultura che dà spazio alla bio cosmesi, ai prodotti vegan e ad altre novità del comparto green

CARNEVALE - Domenica è in programma la 22esima edizione del carnevale di San Martino in Strada. Alle 14,30 avrà inizio la sfilata dei carri allegorici; seguirà lo spettacolo del mago Gulliver ed itrattenimento musicale in Piazzale della Pieve. Verranno inoltre offerti cianbella, vino, caramelle e arachidi.

INCONTRI - Venerdì Francesco Neri presenta il romanzo Il rettore di Poitiers all'Istituto storico di Forlì. Sabato al Multisala Cineflash di Forlimpopoli si tiene un importante convegno per discutere di un fenomeno giovanile in continuo aumento e in parte ancora molto sottovalutato. Si tratta del Hikikomori. Sempre sabato si tiene alla Sala Randi di Forlì un incontro sull'evoluzione al femminile, mentre domenica al nuovo circolo Inzir di Forlì la viaggiatrice romagnola Anna Scirè Calabrisotti sfata lo stereotipo secondo cui una donna non può viaggiare da sola.

MUSICA - Sabato alle 20.30, va in scena al Teatro Dragoni di Meldola il tributo a Fabrizio de André "Nel nome di Faber". Venerdì sera all'X Ray pub di Forlì giunge lo storico batterista dei Litfiba Franco Caforio che suona i suoi grandi successi insieme alla tribute band Raga&Roll, invece al Naima Club i New Gold Dream celebrano la musica dei Simple Minds.

MANIFESTAZIONI - Per gli innamorati di tutte le età è in programma domenica la Veglia di San Valentino.

INCONTRI - La Pastorale giovanile diocesana avrà ospite a Forlì sabato e domenica suor Anna Nobili, sorella della Congregazione delle Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, con una grande passione per la danza, convertita a 21 anni.

Domenica ha luogo il primo incontro al circolo Inzir di Forlì, dove alle 18, si parte per un lungo viaggio insieme ad Anna Scirè Calabrisotto.

Sabato, alle 16, nella sede degli Amici dell’Arte di Forlì (Viale Roma 124) si tiene la conversazione storica “Una Passeggiata nella Forlì del Novecento” a cura di Mario Proli.

TEATRO - L’atmosfera gotica della Transilvania fa da sfondo al nuovo spettacolo della Compagnia dell’Anello in scena al Teatro Comunale di Predappio con il musical “Young Frankenstein”. Il geniale scienziato e i suoi stravaganti collaboratori salgono sul palco sabato 16 (ore 21) e domenica 17 febbraio (ore 16).

Sarà il Teatro Diego Fabbri di Forlì a ospitare, da giovedì 14 a sabato 16 febbraio alle 21 e domenica 17 febbraio alle 16, la “prima” del nuovo allestimento di "Regalo di Natale" di Pupi Avati, adattamento teatrale (affidato a Sergio Pierattini) dell’omonimo e celeberrimo film del grande regista bolognese.

ANIMALI - Da sabato i volontari che operano all’interno del canile di via Bassetta 16/e a Villanova, presenteranno ai visitatori un gruppo di cani accomunati dalla dalla medesima caratteristica: fisica o caratteriale. L’iniziativa, ideata dall’associazione gruppo volontari canile di Forlì, mira a dare visibilità a 4 zampe che incarnano specifiche peculiarità favorendo, così, l’incontro con chi ricerca proprio queste caratteristiche.

GOLOSITA' - E' in programma la festa del Cioccolato con grandi chef e cioccolatai. Saranno preparate gustose ricette, oltre ad occasioni di degustazioni gratuite. E' in programma anche un laboratorio per bambini.

DISCO E FESTE - Sabato al Naima Club di Forlì è in programma il Carnival Party in compagnia dei Moka Club.

MOSTRE - Il San Domenico di Forlì sutpisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. Per onorare la Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, sarà inoltre possibile ammirare due mostre dal titolo “Ex Voto Contemporanei” relativi all'Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena e “Realtà e sentimento” dipinti aventi per oggetto il convento mariano e il suo rapporto con l'ambiente.