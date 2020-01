Weekend tutto da vivere: dal teatro alla musica, passando per il gusto, l'arte e tanto altro

Weekend, arrivi sempre troppo lentamente, e quando sei arrivato non sappiamo mai come impiegare il nostro tempo. Ma niente paura! Per questo abbiamo raccolto gli eventi più interessanti del fine settimana proprio qui. Da SapEur in Fiera fino agli spettacoli teatrali e alla musica live, questo weekend ha tutte le carte in regola per essere indimenticabile!

Weekend: gli eventi imperdibili

Gusto: Da venerdì a domenica alla Fiera Tradizioni e buona tavola fanno bella mostra di sè con SapEur, arricchito dal Forlì Beer Festival

Solidarietà: Domenica all'Enfap "Una piega per lo Ior": parrucchieri all'opera per le donne che lottano contro il cancro

Amicizia: Domenica tornano gli straordinari incontri nel quartiere San Pietro con "Il borgo a porte aperte"

Weekend di Musica

Fine settimana pieno per chi non vuole perdersi nemmeno un'occasione per ascoltare musica: venerdì “Ciao Lucio”, un grande omaggio alla musica di Dalla al Naima Club e Musica live in centro con Barbara Casini all'Ottantadue Music Club, dove sabato troviamo gli Arancia Meccanica a cantare le canzoni del "rock maledetto". Ancora sabato al Diagonal Loft Club Massimo Cotto e il suo Rock Live aprono la nuova stagione di "Indice", e al Naima Club Festa di inizio con i Joe DiBrutto. Domenica si viaggia tra esplorazioni e poliritmie nel live dei Ghost Horse all'Area Sismica.

Weekend di Teatro

Anche per gli amanti del teatro il weekend riserva parecchie emozioni: venerdì al Teatro Novelli di Santa Rita torna in scena "Mabelle: quando cala il sipario"; doppio appuntamento, venerdì e sabato, con Alessandro Serra che porta in scena "Il giardino dei ciliegi".

Sabato avremo l'imbarazzo della scelta: dal più leggero "Uanmensciò" di Duilio Pizzocchi al Teatro comunale di Rocca San Casciano, al dramma degli uomosessuali durante l'Olocausto in "Paragraph 175", al teatro di Predappio, per grandi e piccini alla Sala San Luigi Un Pinocchio in chiave moderna per combattere il cyberbullismo, mentre per il teatro contemporaneo va in scena la compagnia MK con "Giuda" al Teatro Félix Guattari.

Weekend di Benessere e Cultura

Venerdì al Circolo Inzir Annalisa Calandrini ci porta in viaggio tra le “Isole della longevità”, mentre alla sala Polifunzionale in via Hercolani Cesare si tiene l'incontro "La semplicità del benessere" sull'importanza di una corretta alimentazione.

Ancora venerdì, Flavia Bugani presenta “Giorgina Saffi, gentile mazziniana di ferro” a Palazzo Romagnoli, e all'Auditorium Intesa San Paolo Viola Ardone porta a Forlì il libro "Il treno dei bambini".

Sabato e domenica alla Fumettoteca si celebra e' fumet ad Rumagna nella "Giornata Nazionale del Dialetto", e domenica Dino Amadori è ospite dei Pomeriggi del bicchiere per presentare il suo libro “Anima e coraggio”.

Weekend di Mostre

Per chi ama passeggiare per mostre, ecco gli eventi del weekend. Venerdì inaugura all'Angolo Mazzini la mostra di ceramica "Un particolare straordinario", mentre sabato inaugura La mostra fotografica "Giochi di ombre" nella Sala XC Pacifici.

Venerdì è possibile partecipare a un tour tra misteri e leggende della città di Forlì, e domenica a Terra del Sole alla visita guidata dedicata agli antichi usi e costumi romagnoli legati a Sant'Antonio.

Proseguono le mostre "nell'Anima", mostra fotografica di Gioriga Teti a Il Burghetto, Un omaggio a Federico Fellini, signore del cinema e del fumetto alla Fumettoteca, e a Forlimpopoli In Basilica è ancora visitabile il presepe animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro. E ancora, ad Arte al Monte si può ammirare Il vecchio e nuovo Testamento interpretato da Franco Vignazia e all'ospedale in pediatria c'è “The game, il gioco (oggi)”