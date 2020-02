Weekend romantico: gli eventi per San Valentino, la mostra su Ulisse, Natural Expo e tanto altro

Ecco il weekend di San Valentino, della festa degli innamorati, ma non solo: infatti questo è il weekend giusto per ricordarsi di celebrare tutti coloro a cui si vuole bene!

Scopriamo gli eventi più interessanti del weekend, dalla mostra su Ulisse che inaugura e che ci accompagnerà fino all'estate fino al Natural Expo, e ricordiamoci sempre: non è importante cosa facciamo nel nostro tempo libero, ma le persone con cui lo condividiamo!

Gli eventi imperdibili

San Valentino a Forlì

Per venerdì segnaliamo tre eventi per festeggiare in modo alternativo l'amore: in piazza Saffi due appuntamenti speciali: San Valentino porta in alto l'amore: apertura speciale per il campanile di San Mercuriale; mentre presso Eataly si fotografa l'amore per sconfiggere il cancro con “Lo Scatto del Cuore”; i più avventurosi potranno optare per una romantica ciaspolata per San Valentino!

Weekend di musica e teatro

Venerdì possiamo passare un San Valentino in compagnia della musica dei Meteora al Petit Arquebuse, oppure assaporare grandi voci e atmosfere giullaresche nel live del Duo Madame al Circolo culturale "La Rimbomba"; per gli amanti del rock, all'Ottantadue Music Club c'è quello romantico e sarcastico con gli Arancia Meccanica.

Sabato al Teatro Mentore di Santa Sofia l'Oscar del Barba Trio incontra Achille Succi per un omaggio a Verdi, mentre al Naima Club la festa di Carnevale si colora con i Moka Club.

Domenica all'Area Sismica di Rivaldino in Monte scopriamo le Voci del Violoncello: un viaggio tra musica, stili ed epoche, mentre alla Sala Aramini Folk Club di Forlimpopoli si vola in Irlanda con balli e ballate in compagnia dei Trí.

Per il teatro, la giornata è il sabato: va in scena al Teatro Testori lo spettacolo "Nella città l'inferno"; per i più piccoli, invece, c'è "Il gatto con gli stivali" al teatro Dragoni di Meldola.

Mostre e cultura

Sabato al Ridotto del Diego Fabbri Marino Bartoletti presenta il suo libro "La squadra dei sogni. Il cuore sul prato".

Domenica c'è Enrico Brizzi con "Jack Frusciante" ai Pomeriggi del Bicchiere a Bertinoro, mentre Pievequinta riscopre il Palazzo delle Meraviglie con lo storico Mauro Mariani.

Per le mostre, sabato inaugura alla Galleria Manoni 2.0 "Luoghi e presenze", una personale di Alfonso e Nicola Vaccari.

Continuano le seguenti mostre: Il vecchio e nuovo Testamento interpretato da Franco Vignazia ad Arte al Monte; al Museo Archeologico di Forlimpopoli c'è "Touroperator", le opere di Massimo Sansavini fatte con le barche di Lampedusa; a Santa Sofia alla Galleria d'arte Vero Stoppioni prosegue la mostra "Le favole di La Fontaine" interpretate dagli acquerelli di Enzo Bellini, all'ospedale in pediatria la mostra “The game, il gioco (oggi)” e, in piazza Saffi nella Sala Albertini, fino al 17 febbraio c'è "Uomo. LiberaMente", le fotografie di Moreno e Ivano Diana