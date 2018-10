Castagne, tartufi, carne ai ferri: con un buon bicchiere di vino il terzo weekend di ottobre è servito

Continuano ad essere i colori ed i sapori dell'autunno gli autentici protagonisti di questo terzo weekend di ottobre: tra funghi porcini, castagne e tartufi, il forlivese si appresta ad un weekend da leccarsi i baffi. A Dovadola la sagra del tartufo, a Civitella quella della castagna mentre in piazza Saffi si mangia a volontà con griglie in festa. Uno sguardo in Fiera per bambini e famiglie, mentre a teatro tocca a Scanzi essere il protagonista al Mentore di Santa Sofia. Ecco tutti gli eventi in programma questo fine settimana

FIERE - Questo weekend alla Fiera di Forlì torna Happy Family Expo la grande manifestazione dedicata ai bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, ai genitori e al mondo della scuola: tante attività divertenti e formative: emozionanti aree gioco indoor e spazi creativi, con laboratori tecnico-scientifici, artigianali e alimentari. Ci saranno anche eventi culturali e mostre artistiche, spettacoli ed esibizioni di danza, musica e sport, con lezioni di prova aperte a tutti e momenti di formazione e confronto.

MERCATINI - Sapori, profumi e prelibatezze dalla Francia inebrieranno Piazza Saffi durante il weekend durante l'atteso Mercato regionale francese.

MANIFESTAZIONI - Torna l'appuntamento con i "Romiti d'Autunno": stand gastonomici, concerto de Moreno il Biondo e Orchestra, balli country, esposizione di auto d'epoca e molto altro. La onlus Il Raggio di Sole e il comitato Uisp di Forlì-Cesena organizzano per domenica l'evento Horse painting Italia che ruota intorno al tema della Multiculturalità.

SAGRE - A Civitella di Romagna, per gli ultimi due fine settimana di ottobre, la Festa della Castagna animerà il borgo collinare prpoponendo stand gastronomici con prodotti tipici del luogo. La manifestazione intende valorizzare il prodotto delle colline e la produzione di dolciumi, tra i quali la tipica "panza". Anche Dovadola scende in piazza con il suo asso nella manica autunnale: la Sagra del Tartufo.

Gli eventi delle altre città:

CESENA - RAVENNA - RIMINI

(clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

CIBO e VINO - Le migliori macellerie e le migliori carni d'Italia ritornano in Piazza Cavour per uno degli eventi più gustusi dell'autunno: Griglie in Festa.

TEATRI - Si alzano i sipari su alcuni teatri per inaugurare le nuove stagioni teatrali: al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena "7 maestri d'Italia + 1" lo spettacolo in cui Andrea Scanzi porta in scena alcuni grandi artisti e personaggi tra cui Fabrizio De Andrè, Don Gallo, Ivano Fossati, Edmondo Berselli, da Arrigo Sacchi e altri. Al teatro Testori, invece, è la vota di "Amore, Sparami!", in cui la compagnia Teatro di Sabbia interpreta Woody Allen. Un treno, un viaggio, dei perfetti sconosciuti e le loro storie: questi i temi di "Binari", il long form di improvvisazione teatrale in programmazione al San Luigi. Al Teatro Diego Fabbri due buoni motivi per vedere lo spettacolo "Tutto sbagliato": divertimento assicurato e il ricavato andrà a favore dei bambini e degli adolescenti con diabete.

CONCERTI - Un appuntamento con la musica è in arrivo al Teatro Testori di Forlì: la scuola di musica Federico Mariotti ospita il concerto del maestro Enrico Pompili, pianista affermato in Italia e all’estero.

ESCURSIONI - Continua il programma autunnale di escursioni a lo Spinadello con “Sulle tracce del Rio Ausa”, una visita guidata in due tappe per scoprire il percorso storico e le vicende del rio Ausa dal centro cittadino alla sua confluenza nel fiume Ronco, passando per lo Spinadello.

INCONTRI - Sabato prende avvio "Con le orecchie e con le mani", il consueto ciclo di letture e laboratori dedicati ai più piccoli organizzato dalla Biblioteca Comunale di Forlimpopoli. Riprendono anche "I pomeriggi de' Racoz" con un incontro dedicato alla scoperta delle bellezze della terra di Romagna. A Casa Saffi il giornalista Claudio Visani presenta il libro "L'eccidio dei martiri senza nome".

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione. Alla Fondazione Zoli invece è installata “La Basilica di Siponto di Edoardo Tresoldi. Un racconto tra Rovine, Paesaggio e Luce".