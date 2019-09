Scottona, fitness al parco, feste medievali e musica: il weekend del forlivese fa il pieno di eventi

E' un weekend denso di appuntamenti, non solo in città, ma anche nelle località dell'entroterra forlivese. Tanti fedeli sono attesi a Forlì per la cerimonia di beatificazione di Benedetta Bianchi Porro, a 55 anni dalla morte. Una cerimonia religiosa, ma non solo . Sono infatti previste visite guidate e momenti culturali. Ma è anche il fine settimana che precede l'inizio della scuola. E sono tante le proposte per trascorrere il weekend in famiglia. A Modigliana ad esempio c'è la 23esima edizione delle Feste dell'800, con i Quadri Viventi dedicati a Silvestro Lega; al Parco Urbano attività di gruppo ed esibizioni con "Forlì Fitness & Fun". Di seguito il ricco calendario di eventi.

La Beatificazione di Benedetta

Forlì festeggia la Beatificazione di Benedetta Bianchi Porro. Si parte la sera di venerdì, alle 20,45 nella chiesa del Carmine di corso Mazzini con il concerto "Arie per Benedetta" dell'ensemble Forum Livii, con Cristiano Scilla (soprano), Yuri Ciccarese (flauto), Tatyana Mukhambet (violoncello), Pierluigi Di Tella (pianoforte). Sabato alle 10,30 nella cattedrale di Forlì, la messa sarà presieduta dal cardinale Angelo Becciu, prefetto della congregazione per le cause dei santi.

La celebrazione vedrà la presenza di oltre cento sacerdoti, tra cui il vescovo Livio Corazza e i suoi predecessori Lino Pizzi e Vincenzo Zarri. Presente anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Si potrà accedere solo con pass riservato. Un maxi-schermo viene allestito nella piazza antistante il Duomo e nella chiesa di San Francesco. La beatificazione di Benedetta Bianchi Porro richiamerà tante persone nella città e nel territorio e per questo proprio per far conoscere le bellezze locali sono stati preparati ben cinque itinerari culturali gratuiti: tre a Forlì e due nelle immediate vicinanze.



Forlì Fitness & Fun

Zumba, "brucia grassi", pilates, yoga e balli di gruppo. Ma anche esibizioni, conferenze e intrattenimenti musicali. Il Parco Urbano, il polmone verde di Forlì, ospiterà un fine settimana all'insegna dell'attività fisica e del benessere. "Forlì Fitness & Fun" giunge alla quarta edizione.La manifestazione ospiterà anche la Fluo Run, la corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri che si svolge di sera dopo il tramonto, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa.

Quadri Viventi

E' il weekend della 23esima edizione delle Feste dell'800 a Modigliana. Si tratta di una manifestazione nata dopo la grande mostra monografica, dedicata a Silvestro Lega nel 1995, con l'obiettivo di mantenere la memoria dell'illustre concittadino, Maestro della Macchia, con una manifestazione annuale, che pone al centro dell'attenzione la vicenda umana ed artistica del pittore romagnolo attraverso itinerari particolari ogni anno diversi.

Sagre

Da giovedì a domenica San Colombano di Meldola ospiterà la sagra della scottona. Si tratta di un evento grande interesse, in quanto sarà possibile a riscoprire ricette con cibi poveri dimenticati a base di carne di scottona di razza romagnola I.G.P. fortemente legati al territorio romagnolo ed alla cultura romagnola, come l'ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre.“

Festa del Forestiero

Domenica Castrocaro ospiterà la "Festa del forestiero". Si tratta di un appuntamento dedicato ai turisti che ogni anno riempiono la cittadina termale, con un'area dedicata alle specialità gastronomiche, mercatini di riuso, di prodotti di artigianato e di antiquariato, animazione e intrattenimento. A Terra del Sole Piazza d'Armi ospiterà un raduno d'auto e modo d'epoca. Il corteo sfilerà verso la Valle del Montone.

Rievocazioni storiche

Sabato e domenica il parco di Rocca delle Caminate ospiterà l'evento medievale Falchi & Archi. Questa manifestazione porta il pubblico indietro nel tempo, tra accampamenti, dimostrazioni di falconeria, tiro con l'arco, spettacoli di fuoco, danze e banchetti medievali

Musica

Da venerdì a domenica la Fabbrica delle Candelle (piazzetta Corbizzi) ospiterà la seconda edizione del "Forlì Blues". Continua "Estate in Barcaccia", l'anteprima della decima edizione del Festival del Buon Vivere. Un'occasione per vivere la fine dell'estate nel cuore del centro storico ed incontrarsi per sperimentare di persona il senso del buon vivere.

Macinare cultura

I mulini storici vanno in scena domenica a Fiumicello per la rassegna "Macinare cultura", organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Il programma di appuntamenti è finalizzato alla scoperta di antiche varietà orticole e cerealicole tradizionali.

Diga di Ridracoli

Sono diversi gli appuntamenti in programma tra venerdì e sabato alla diga di Ridracoli.

Appuntamenti per bambini

Nell'ambito del Festival del Buon Vivere e in collaborazione con il Comune di Forlì, torna il Mercatino delle Pulcette. Sabato dalle 17 alle 20, commercianti e abitanti di Via Giorgio Regnoli accolgono i bambini dai 5 ai 12 anni e i loro genitori per allestire l'ultimo mercatino dell'estate.

Divertimento

A Castrocaro Piazza Machiavelli ospiterà sabato una serata all'insegna della comicità e del divertimento. Un appuntamento per chiudere la stagione estiva col sorriso.

Solidarietà

Il grande cuore del mondo del biliardo rilancia in materia di solidarietà per cercare il risultato dell’anno scorso, dove in un solo giorno furono raccolti oltre 2500 euro destinati al reparto di Radioterapia Irst (sede di Ravenna) per acquistare sedie a rotelle, librerie, libri e altro materiale a disposizione dei pazienti. La gara-evento “Una borsa di studio per te” è in memoria di Celestina Barbieri e si tratta di una gara di biliardo a boccette che si svolge sabato dalle 10 al Bar Bussecchio di Forli, in via Cerchia, 98. Si rinnova sabato l’evento benefico "Dovadola per l’Hospice", l’iniziativa solidale giunta alla sua quarta edizione.