Weekend colorato: carnevale, concerti, teatri e la grande mostra del San Domenico

L'attesa per la nuova mostra dei Musei San Domenico è terminata. Si terrà questo fine settimana infatti l'inaugurazione di "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio", un percorso che accompagnerà i visitatori alla scoperta del periodo che va dall'ultimo Rinascimento all'epoca barocca, potendo ammirare opere di Raffaello, Giorgio Vasari, Rosso Fiorentino, Tiziano e molti altri. Parole d'ordine come riciclo e riuso rieccheggiano invece alla Fiera di Forlì per il ritorno di una kermesse immancabile. Si tratta di "Commercianti per un giorno" un'occasione unica per scovare l'offerta giusta per tutti.

FIERE - Regalare una seconda vita ad oggetti e capi d'abbigliamento che non si utilizzano più è una sana abitudine e "Commercianti per un giorno" è l'appuntamento della Fiera di Forlì che da questa opportunità a tutti i privati interessati. Più di 300 espositori allestiranno il loro personale banchetto in cui si potrà acquistare o scambiare merce di ogni tipo.

CIBO e VINO - La cucina romagnola la fa da padrona alla Magneda de porc del circolo di Villa Rotta dove verrà servito un menù a base di cotica, fagioli, polenta e ovviamente carne di maiale. A rallegrare l'atmosfera ci penserà la musica dal vivo e una divertente lotteria.

CARNEVALE - Un carico gioioso e colorato è in arrivo a Cava, Villanova, Villagrappa, Quattro, Romiti, San Varano e Rovere: il Carnevale organizzato dai quartieri della zona ovest della città sarà caratterizzato dai classici carri animati e accompagnato da giochi, balli di gruppo e altri intrattenimenti per tutte le età. E' tempo di festeggiare il Carnevale anche a Civitella di Romagna in cui approdano maschere, coriandoli e la musica dei Brillanti Sparsi in versione carnevalesca per l'occasione.

TEATRI - Dagli stessi autori di "My Fair Lady", premiato con 9 premi Oscar, arriva al teatro Diego Fabbri il musical "Gigì, innamorarsi a Parigi" tratto da un romanzo della scrittrice teatrale francese Colette. Il Testori ospiterà lo spettacolo Farsi Silenzio, di e con Marco Cacciola, durante il quale, gli spettatori verranno dotati di cuffie, in modo da cercare e attivare nuove relazioni tra lo spazio esterno e quello interno, privato. Al teatro comunale di Predappio arriva la comicità di Fabio Mascagni che nello spettacolo "Se ci sei batti un colpo" interpreterà ben 13 personaggi. Debora Villa sarà invece protagonista del palco del teatro di Civitella con la pièce "Sogno di una notte di mezza estate". Infine, al teatro Mentore di Santa Sofia continuano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: è la vota del "Il gatto con gli stivali".

CONCERTI - I concerti dell'Area Sismica continuano ad animare i weekend forlivesi e questa volta tocca alla chitarrista Alessandra Novaga, formata alla Musikhochschuhe di Basilea. Le note tutte in rosa del gruppo FemmeFolk approdano alla sala Aramini di Forlimpopoli dove le quattro musiciste intratterranno il pubblico con il loro sound popolare.

INCONTRI - Nella sede di "Amici dell'arte" verrà ospitato Ivan Stefanutti, regista di grande esperienza e fama nell'ambito del teatro musicale, che racconterà il suo progetto di allestimento de La Fanciulla del West, il grande capolavoro operistico di Giacomo Puccini scritto per le scene del Metropolitan di New York nel 1910. Con l'avvicinarsi di San Valentino non poteva mancare un nuovo appuntamento con il Kiss speed date: 300 secondi a disposizione di ogni coppia per conoscersi meglio e alla fine della serata in palio un bacio.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. La Galleria Stopponi di Santa Sofia accoglie una raccolta di fotografie del fotografo, originario della cittadina, Giovanni Valbonesi, scattate in tutta la valle del Bidente durante il secondo dopoguerra. In occasione delle festività della Madonna del Fuoco le sale espositive di Arte al Monte, ospiteranno come di consueto una mostra dedicata all'arte sacra delle icone.

CINEMA - Ecco tutti i film nelle sale.