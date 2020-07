Piste ciclabili a Forlì: come muoversi in bici

Muoversi a Forlì in bici per sbrigare le proprie faccende quotidiane è una scelta condivisa da molte persone, ed è in aumento anche grazie al bonus bici e agli incentivi per i cittadini di Forlì e Forlimpopoli che si recano al lavoro o a scuola in bici.

Tuttavia è importante ricordare sempre che le strade possono essere un luogo pericoloso per le biciclette, motivo per cui è fondamentale conoscere le tratte dotate di piste ciclabili, in modo da minimizzare i rischi, e ricordarsi di fornire la propria bicicletta di tutti gli strumenti obbligatori per essere ben visibili e poter segnalare la propria presenza sulla strada:

campanello;

luci anteriori;

luci e catarifrangenti posteriori;

catarifrangenti sui pedali e laterali.

Vediamo ora le principali piste ciclabili presenti a Forlì. Per ulteriori informazioni, dal momento che le piste ciclabili sono veramente numerose e difficili da identificare in un unico elenco organico, rimandiamo alla pagina del comune di Forlì dedicata alle piste ciclabili.

Piste ciclabili a Forlì

Ricordando che non tutte le strade sono dotate di pista ciclabile nella loro interezza, e che dunque è sempre fondamentale seguire le regole della circolazione in strada e prestare particolare attenzione, ecco le vie principali dotate di pista ciclabile a Forlì.

corso della Repubblica (solo in direzione Ronco)

Corso Garibaldi (solo in direzione Cava)

corso Mazzini (solo in direzione Foro Boario)

piazzale della Vittoria

viale Roma

Via Montaspro

via Ravegnana

via Gorizia

via Lughese

via dell'Argine

Viale Vittorio Veneto

Viale Italia

Viale Bologna

Viale Livio Salinatore

Via Firenze

Via Decio Raggi (solo una porzione)

Viale dell'Appennino

Via del Partigiano

Via Corelli

Via Medaglie d'oro

Viale Bolognesi

Via Corridoni

Via Lama

Via Dragoni

Via Michelangelo Buonarroti

Via Spadolini

Via Bertini

Via Cervese

Via Punta di Ferro

Raggiungere Forlimpopoli in bici

Da viale Roma, dopo il ponte sul fiume Ronco, parte la ciclabile per Forlimpopoli, intitolata a Fabio Casartelli, ciclista forlivese campione olimpico a Barcellona nel 1992 e scomparso tragicamente il 18 luglio 1995 sulle strade del Tour de France.

La ciclabile affianca la via Emilia a sinistra (in direzione Cesena) ed è illuminata di notte.

Luoghi raggiungibili in bici a Forlì

Fra i luoghi più importanti che si possono raggiungere in bicicletta, ricordiamo:

Centro storico (dove si trovano gli uffici comunali e le Poste)

Ospedale Morgagni/Pierantoni

Centro Commerciale Punta di Ferro

Parco Urbano

Biblioteca Comunale Aurelio Saffi

Cimitero Urbano Monumentale

Stadio Tullio Morgagni

Zona industriale Coriano

Associazioni ciclisti forlivesi

Associazioni forlivesi che promuovono l'uso della bicicletta nel quotidiano:

FIAB Amici della Bicicletta Forlì

Bikequality Forlì