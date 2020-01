8 consigli per avere cerchi in lega come nuovi

I cerchi in lega sono presenti sulla maggior parte delle automobili: sono cerchioni realizzati in una lega metallica di alluminio, materiale molto apprezzato per la sua resistenza, ma anche per la leggerezza.

I cerchi in lega hanno un design più armonioso e una struttura meno pesante, ma sono comunque strutturalmente robusti e capaci di sopportare stress meccanici elevati.

Come le altre parti della vettura, richiedono una corretta manutenzione, che come sempre inizia con una periodica pulizia. Ecco quindi 8 utili consigli per avere cerchi sempre come nuovi!

8 consigli per pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega si sporcano più facilmente di altre parti della macchina: per mantenerne la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni 2 o 3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell’intera auto, per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti.

Ecco 8 consigli su come pulire i cerchi in lega:

Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo; Iniziare a sciacquare i cerchi con uno spruzzatore d’acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco; Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi; Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore; Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar; In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente; Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino; Terminato il lavaggio, applicare della cera protettiva.

Riparare i cerchi in lega a Forlì

Purtroppo i cerchi possono danneggiarsi facilmente: ad esempio, dopo aver dato una botta contro un marciapiede. In generale è possibile riparare danni che raggiungono un massimo di 1-2 millimetri di profondità. I danni superficiali possono essere facilmente riparati utilizzando gli appositi kit per il ritocco della vernice. In caso di abrasioni di maggior rilievo, deformazioni, corrosione o spaccature meglio rivolgersi a uno dei numerosi carrozzieri presenti a Forlì:

Carrozzeria Spartaco, Via Ugo Buli, 7, Telefono: 0543722268

Carrozzeria Perugini & Ricci, Via Monte Santo, 2, Telefono: 054328084

Carrozzeria Samorì & Bortolotti, Via Po,12, Telefono: 0543701522

Costo riparazione cerchi in lega

Il costo per la riparazione dei cerchi in lega dipende da numerosi fattori: il modello di cerchione, l'entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. In generale, si parte da circa 40 euro per la sola raddrizzatura.

