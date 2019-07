Balsamo, dentifricio e vodka: autolavaggio fai-da-te

Il tre è il numero perfetto, e anche in questo caso la tradizione non si contraddice. Sono gli esperti di The Car People, il grande mercato inglese per l’acquisto dell’auto, a sostenerlo: bastano solo tre ingredienti per avere una carrozzeria lucida. Ma quali sono?

I tre ingredienti per una carrozzeria smagliante

Si tratta di cose facilissime da reperire, e anche piuttosto economiche: dentifricio, balsamo e vodka sono infatti in grado di far risparmiare quando è il momento di pulire la carrozzeria della nostra auto, senza tanti altri acquisti di prodotti costosi. Addio ruggine, smalto opacizzato o altre brutte sorprese! Vediamo come si fa.

Lavaggio fai da te: l’auto torna nuova

Ogni singolo ingrediente si utilizza per una parte diversa della nostra auto: fari, carrozzeria, parabrezza.

Lavare i fari dell'auto

Per i fari sembra che il dentifricio sia proprio perfetto. Se con il tempo l’illuminazione non è più come una volta, e i vetri appaiono appannati, del resto perchè non tentare: un po’ di pasta dentifricia su un panno e via a strofinare la parte esterna del faro. Poi proseguire con il risciacquo e asciugare. Il risultato, a detta dei maghi del fai da te, è immediato.

Lavare la carrozzeria dell'auto

Per lavare carrozzeria, prima di tutto diamo una lavatina con acqua e sapone. Poi, dopo aver messo 500 ml di acqua in un secchio, aggiungiamo 125 ml di balsamo per capelli. Con un panno pulito, infine, usiamo questa miscela per pulire tutta l’auto. Risciacquiamo e la carrozzeria sembrerà del tutto nuova. Come fosse cera, ma molto più facile e veloce!

Parabrezza dell'auto

Come avrete immaginato, per il parabrezza dell'auto tornerà utile la vodka. Ma solo in inverno, quando le temperature calano e il parabrezza si congela. Ecco come utilizzarla: misurate tre tazze di vodka, aggiungetene a quattro d’acqua, e poi unite a due cucchiaini di detersivo per i piatti. Agitate bene in una tanica di plastica o in una bottiglia. Non resterà poi che alzare il cofano e aggiungere il vostro nuovo liquido per i tergicristalli nel piccolo serbatoio.

Autolavaggio a Forlì

