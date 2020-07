Aggressione in carcere, Morrone (Lega): "Affidare la gestione dei detenuti pschiatrici a personale specializzato"

"Affrontare la gestione dei detenuti pschiatrici in istituti penitenziari ordinari". E' quanto evidenzia il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, dopo l'episodio di violenza avvenuto nel carcere di Forlì, con il tentativo di aggressione al medico di turno sventato dall’intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che sono rimasti feriti. "Al di là della mia personale solidarietà al medico e agli agenti colpiti, non si possono che evidenziare l’allarme psichiatrico che si registra negli Istituti carcerari e le criticità che emergono nella gestione di questi detenuti, che dovrebbe essere affidata a personale formato e specializzato in modo specifico", sottolinea l'esponente del Carroccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il tema della gestione negli istituti di pena ordinari dei soggetti affetti da problemi della sfera psichiatrica è all’ordine del giorno e necessiti di grande attenzione da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, anche a fronte dei continui casi di attacchi nei confronti degli agenti che devono poter intervenire per fronteggiarli con strumenti idonei alla propria difesa e, contestualmente, alla tutela del detenuto", conclude Morrone.