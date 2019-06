Ballottaggio, Morrone replica a Calderoni: "E' nel panico. Riattaccati i manifesti coperti"

"Il panico fa brutti scherzi, induce a errori e pronunciamenti azzardati. Il mio consiglio a Giorgio Calderoni è di misurare i passi e mantenere quel poco di aplomb che gli è rimasto”. Replica così Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, alle provocazioni e alle accuse “del tutto infondate” del candidato sindaco del Pd.

"Ho riattaccato personalmente i manifesti che un azzardato esposto di Calderoni considerava irregolari e che sono stati prontamente coperti ieri sera dall’amministrazione comunale. Un buco nell’acqua, come tutti quelli che sta collezionando il candidato della sinistra - prosegue l'esponente del Carroccio -. Per quanto mi riguarda, non solo conosco le leggi, forse quanto e più del professor Calderoni, ma ho anche provveduto, mosso dal mio spirito laico e liberale, ad approfondire le ragioni dell’esposto che sono davvero risibili".

"Quando ci si attacca ai cavilli vuol dire che si è alla frutta. Ai forlivesi interessano le risoluzioni ai problemi, i progetti che vengano concretizzati, la trasparenza dell’amministrazione e il pragmatismo in situazioni di emergenza - conclude Morrone -. Tutte capacità e qualità che Calderoni, anche con questa ultima uscita, dimostra di non possedere”.