Castrocaro, Casa Civica: "Perplessità sul doppio incarico di Sanzani"

Il gruppo consiliare "Casa Civica" interviene sulla nomina del vicesindaco di Castrocaro Terme e Terra Del Sole, William Sanzani, ad assessore all'Ambiente del comune di Forlì. "Non nascondiamo le nostre perplessità e preoccupazioni per la nomina e la dichiarata volontà di Sanzani di mantenere il doppio incarico - esordiscono da "Casa Civica" -. Secondo noi, considerato il periodo difficile e le tante criticità attuali, il nostro comune avrebbe bisogno di un vice sindaco costantemente presente e di una giunta in grado di concentrare tutte le sue energie per affrontare le problematiche del paese. Al tempo stesso pensiamo che anche le politiche ambientali a Forlì, con la nuova sfida di Alea e gli imminenti cambiamenti per tutti i cittadini, avrebbero bisogno di un assessore dedicato a tempo pieno. Ci chiediamo, dunque, come possa fare Sanzani ad assolvere al meglio entrambi gli impegni, viste le delicate responsabilità che i due incarichi comportano".

"Inoltre chiediamo fin d'ora trasparenza sul fronte delle indennità - viene evidenziato -. Quali saranno gli eventuali costi a carico del nostro Comune? Sanzani, venendo retribuito solo come assessore forlivese, svolgerà l'attività di Vicesindaco castrocarese gratuitamente o il nostro comune dovrà comunque corrispondere a quello di Forlì una partecipazione alle spese? A questo punto riteniamo opportuno che il sindaco Marianna Tonellato, sicuramente coinvolta nella trattativa politica fin dall'inizio, convochi con urgenza i capigruppo consigliari per informarli esaustivamente sull'argomento, poiché sarebbe stato corretto avvisare, almeno i consiglieri, prima di una nomina così importante, che abbiamo appreso solamente dagli organi di stampa".

"Infine, interpretando il sentimento di tanti concittadini e concittadini preoccupati, chiederemo ulteriori rassicurazioni: non vorremmo infatti che questa vicenda politica sottragga alla giunta in carica energie preziose da destinare a questioni urgenti quali la costruzione della nuova palestra comunale, iniziative sulla sicurezza dei residenti e per la sopravvivenza delle attività economiche locali, sulle quali abbiamo giacente un’ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale - concludono -. Queste sono solo alcune priorità del paese, che non possono attendere e che richiederebbero una squadra al massimo della propria disponibilità".