Flash mob di parrucchieri ed estetiste, la Lega: "Dal governo misure inefficaci"

"Siamo al fianco di parrucchieri ed estetiste della nostra città che questa mattina hanno manifestato contro le inefficaci e insufficienti misure di sostegno messe in campo dal Governo Conte". Con una nota congiunta, le consigliere comunali della Lega, Letizia Balestra, Emanuela Bassi, Giorgia Bedei, Sara Briccolani ed Elisabetta Tassinari esprimono il proprio appoggio al flash mob di parrucchieri ed estetiste che "risultano tra le categorie più penalizzate da questa crisi".

Video, il flash mob - "Fateci aprire"

"Non soltanto sono stati tra i primi a chiudere le proprie attività ma saranno tra gli ultimi a riaprirle - affermano le esponenti del Carroccio -. A causa dell’inadeguatezza delle misure di sostegno messe in campo dal governo Conte, questa tipologia di esercizi commerciali rischia il peggio dal punto di vista della sostenibilità economica e dovrà tenere le saracinesche abbassate almeno per tutto il mese di maggio, nonostante la buona volontà degli operatori e la garanzia di esercitare la professione in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Ancora una volta questo Governo ha dato prova di assoluta inadeguatezza e incapacità nella gestione di un’emergenza".