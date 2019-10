Fondi per l'aeroporto, Morrone: "Risultato raggiunto merito di chi ha creduto nell'obiettivo"

"Se siamo giunti a questo punto è certamente grazie al costante impegno di questi mesi da parte della Lega a Roma e di tutta la nuova amministrazione a Forlì, guidata dal sindaco Gian Luca Zattini". Così il parlamentare e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, dopo l'annuncio dell'accordo di governo per inserire nella Legge di Bilancio, durante l'iter parlamentare, la norma per la copertura finanziaria necessaria a trasferire all'aeroporto "Ridolfi" i vigili del fuoco necessari alla riapertura.

"L’obiettivo dell’apertura dell’aeroporto di Forlì è ad un passo da essere raggiunto da tempo - afferma l'esponente del Carroccio -. Servono solo le risorse finanziarie necessarie a rendere efficace l’istruttoria tecnica per consentire allo scalo di rientrare nella tabella degli aeroporti di rilevanza nazionale, per i quali è lo Stato che provvede a fornire il personale dei Vigili del Fuoco". Morrone, nel rivendicare il successo della Lega e dell'amministrazione mercuriale guidata da Zattini, evidenzia come "questo rappresenta un obiettivo fondamentale per la nostra città e per il sistema trasportistico tutta la Romagna".