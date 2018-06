Minacce su Facebook, Francesco Minutillo critica Di Maio: "Inutili piagnistei"

"Sparati ma prima di farlo spara a tutti i falsi democratici come te". Dopo le minacce subìte via Facebook dal parlamentare Marco Di Maio da un "leone da tastiera", sono arrivate le solidarietà dal deputato della Lega Nord, Jacopo Morrone, che ha parlato di "parole vergognose e assolutamente da condannare", mentre è critico Francesco Minutillo, reggente provinciale di Fratelli d'Italia, che sottolinea come "in questi anni ho ricevuto centinaia di insulti minacce ed in alcuni casi vere e proprie aggressioni da parte dei centri sociali che in più di un'occasione hanno vandalizzato il mio studio".

"Mai mi sono sognato di intasare le procure e i giornali di inutili piagnistei - ha evidenziato -. mai ho sentito una sola parola di solidarietà da parte dell'onorevole Marco Di Maio, che, anzi ha sempre guardato compiaciuto ai suoi fan e amici di Facebook che si dilettavano ad insultare o minacciare chi, come il sottoscritto, ha sempre affrontato lui e la sua parte politica a volto aperto. Vederlo fare la vittima per qualche commento sui social, certamente inopportuno, ma altrettanto inoffensivo (lo ha detto lui stesso), mi fa comprendere come questa gente sia sempre profondamente ipocrita. Di Maio assiste impotente alla deflagrazione del Partito Democratico e della sinistra: dopo aver perso le elezioni sta incominciando a perdere pure il senno".