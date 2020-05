La partigiana Amalia Geminiani scrive a Lasaponara: "Con la pandemia ho ritrovato il mio spirito battagliero. Si dimetta"

"Le chiedo di fare un gesto che le dovrebbe venire spontaneo, cioè dare le immediate dimissioni da consigliere comunale". Firmato Amalia Geminiani, staffetta partigiana, iscritta all'Anpi Valmontone-Uguaglianza e socia onoraria di voceDonna, che si rivolge così a Francesco Laaponara, l'ex esponente della Lega che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook e poi cancellato un post nel quale ha ironizzato sulle mancate celebrazioni del 25 Aprile a causa del divieto di incontri pubblici, per poi esternare una serie di ingiurie .

Amalia, 95 anni, ha scritto una lettera al consigliere comunale: "Le voglio dire che sono in ottima salute, confermata dai due tamponi negativi come mi ha annunciato l'infermiera della Casa di riposo-Centro sociale di Terra del Sole, dove sono ospite da qualche anno e dove tutti gli ospiti stanno bene. Voglio ringraziare a tal proposito tutto il personale della struttura che mi ospita per la sua umanità e l'associazione voceDonna che mi segue costantemente per via telefonica in questa separazione che ancora continua per tutti noi".

"All'insorgenza della pandemia del Covid 19, ho ritrovato il mio spirito battagliero come quando avevo 19 anni e facevo la staffetta partigiana nel ravennate durante la Resistenza che ha portato pace e libertà e pensavo che avrei sconfitto anche questo nemico invisibile e, per ora, così è stato - evidenzia -. Lei però consigliere deve combattere contro un virus ancora peggiore del Covid 19, un virus che si chiama odio e che trasuda dalle sue parole di offesa per gli anziani. A nome di tutti quegli anziani, partigiani o no, le chiedo di fare un gesto che le dovrebbe venire spontaneo, cioè dare le immediate dimissioni da consigliere comunale".