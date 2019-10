Medicina a Forlì, Valbonesi (Pd): "Importantissimo risultato per tutto il territorio"

Il Pd forlivese esprime "grande soddisfazione" per l’ufficialità l’arrivo del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì. "Si tratta di un importantissimo risultato per tutto il territorio, non solo per la città di Forlì - sottolinea Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -, ottenuto grazie al lavoro portato avanti dalla precedente amministrazione, con il costante supporto dei consiglieri regionali Pd".

"Il 3 giugno scorso, il gruppo di lavoro dell’Università di Bologna, guidato dal Prorettore alla didattica, Enrico Sangiorgi, effettuò una visita al Campus e all’ospedale Morgagni-Pierantoni per valutare le condizioni di fattibilità, anche dal punto di vista finanziario, di questa operazione - ricorda Valbonesi -. Proprio grazie alla solidità del bilancio del Comune di Forlì, le cui amministrazioni di centrosinistra hanno continuativamente e costantemente supportato e sostenuto l’insediamento e l’ampliamento dell’Alma Mater Studiorum in città, accanto al fondamentale contributo della Fondazione Carisp Forlì, questo grande traguardo è stato raggiunto. Un grande ringraziamento va dunque a tutti gli attori del territorio che hanno contribuito a questo risultato".