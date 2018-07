Verso il 2019, Drei rinuncia al bis. Il M5S: "Liberiamo Forlì, il Pd non ci spaventa"

Il sindaco Davide Drei ha annunciato mercoledì all'assemblea comunale del Pd il "passo indietro", rinunciando così al bis alla candidatura. "Forlì ha bisogno di un vero cambiamento che solo il Movimento 5 Stelle può dare - evidenziano i consiglieri comunali pentastellati, Simone Benini e Daniele Vergini -. Dopo anni di dura opposizione siamo pronti per liberarla dal sistema clientelare che la tiene ingessata, senza alternanza dal dopoguerra. Invitiamo tutti i cittadini a darci una mano in questa impresa, dura ma non impossibile, come è stato dimostrato pochi giorni fa ad Imola".

Ai "grillini" "poco importa chi sarà il candidato del Pd, nessuno di loro ci spaventa. Non ci spaventa certo l'onorevole Marco Di Maio e nemmeno l'assessore Francesca Gardini. I nostri avversari sono abili camaleonti e faranno di tutto per far credere alla cittadinanza di essersi rinnovati e di essere diversi dai loro predecessori... invitiamo i forlivesi a non cascarci, e anzi a smettere di delegare e a mettersi in gioco in prima persona unendosi a noi per costruire l'alternativa a questo sistema: se ognuno porterà in contributo il suo "mattoncino" assieme ce la faremo".

