Pannolini e pannoloni smaltiti gratis, Mezzacapo (Lega): "Abituati ai giochetti del Pd"

"I pannolini si smaltiscono gratis. Il Pd esulta per la grande vittoria ottenuta dopo l'annuncio del sindaco Davide Drei che non sarà applicata alcuna spesa per questo tipo di smaltimento. E' vergognoso fare passare quello che dovrebbe essere normale per una grande conquista". E' quanto afferma il consigliere comunale leghista Daniele Mezzacapo.

"Dopo mesi di nostre battaglie - dice Mezzacapo - per l'ingiustizia di cui erano vittime i cittadini e dopo le tante sollecitazioni e tanta fatica, ora, si è deciso. per fortuna, di non fare pagare ai genitori dei bambini e agli anziani lo smaltimento dei pannolini. Quello che più fa rabbia è aver fatto passare questa decisione che doveva essere la normalità e non l'elemosina, quasi per un regalo di Natale del sindaco Drei. E il fatto che sui pannolini da smaltire senza costi, l'amministrazione forlivese abbia fatto tutto in camuffa senza parlare con gli altri 12 Comuni sotto il regime Alea, è la prova provata che la mossa è stata fatta solo per poterla poi cavalcare, come infatti sta facendo ora il sindaco Drei".

"Siamo abituati da tempo a questi giochetti politici messi in atto dal Partito Democratico, abilissimo a girare le frittate e a fare credere di essere vicino ai cittadini - continua l'esponente del Carroccio -. In realtà, il fatto di dover pagare per smaltire i pannolini non doveva essere nemmeno preso in considerazione. Quindi nessun regalo dalla Giunta, un atto dovuto per le fasce più deboli". "Se andremo al Governo della città cambieremo radicalmente il sistema di Alea che sta portando scontento e confusione. Cambieremo partendo dai bisogni delle persone. Non dai bisogni di una società che finora non ha saputo spiegare nulla e ha fatto firmare contratti al buio. Partiremo dalla gente, dai problemi reali di tutti i giorni, e avremo ancor più riguardo per l'ambiente di quello che c'è adesso con questo sistema. Sono già tanti i Comuni che smaltiscono in maniera diversa e raggiungono altissime percentuali di differenziata senza mettere in croce la popolazione".