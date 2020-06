Richiamo al presidente del consiglio, la giunta: "Operazione di sabotaggio politico"

"Questa Giunta rinnova la sua piena fiducia nella persona di Alessandra Ascari Raccagni, nella sua figura istituzionale, e nel suo operato.

Proviamo invece un senso di fastidio per le parole del Pd e di Forlì e Co e per la loro naturale propensione a parlare del nulla e a criticare in punta di diritto e con toni stomachevoli chi legittimamente esercita il propio ruolo con assoluta imparzialità e fermezza, senza lasciarsi coinvolgere dalle strumentali polemiche e provocazioni di quei consiglieri dell’opposizione che dall’alto della loro supponenza alimentano un clima di terrore e non hanno argomenti da spendere se non l’offesa personale e il dileggio". E' il commento della giunta Zattini dopo la mozione di richiamo nei confronti del presidente del consiglio comunale di Forlì a firma dei gruppi consiliari di Forlì e co e del Pd.

"Ma non sono queste operazioni di sabotaggio politico che Forlì e i forlivesi meriterebbero - continuano dalla giunta comunale - Non sono le frustrazioni di una sinistra allo sbando, senza interessi e senza proposte, che vorremmo leggere e poter recepire in un’ottica di trasversale collaborazione e approfondimento nell’interesse collettivo di questa città. Non è un’opposizione inconsistente, che non ha altro da dire se non cercare di ritagliarsi degli spazi di visibilità sulla pelle, il ruolo e le funzioni degli altri, che possiamo tollerare e soprattutto rispettare.

E non perché sia nostro interesse farlo, ma perché prima di tutto è nostro dovere, come Amministrazione, lavorare senza perdere tempo in futili polemiche per il futuro e la crescita della nostra splendida città".