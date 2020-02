Romiti, c’è l’ok del consiglio per la rotonda davanti la chiesa in via Firenze

È stata approvata all’unanimità la delibera di Giunta che contiene le indicazioni esecutive per la realizzazione di una rotatoria nel quartiere dei Romiti, lungo Via Firenze, in corrispondenza delle intersezioni con via Valeria e Dei Molini, teatro in passato di numerosi incidenti, anche gravi. "Finalmente si è dato corso a un progetto importantissimo in termini di viabilità e sicurezza stradale che le Giunte precedenti, per ragioni incomprensibili, avevano lasciato nel dimenticatoio", esordisce il gruppo consiliare della Lega.

"Grazie alla Lega e alla volontà politica di questa amministrazione, possiamo dire che non solo sono state soddisfatte le richieste, più che legittime, avanzate dai nostri cittadini e dal comitato di quartiere in termini di sicurezza stradale e di contenimento del tasso di incidentalità, ma si è dato corso a un intervento di miglioramento della viabilità cittadina che era atteso da tempo", proseguono dal Carroccio.

"Ancora una volta - conclude il gruppo della Lega - questa Giunta è passata dalle parole ai fatti, traducendo in azioni concrete le promesse spese in campagna elettorale. La rotatoria di via Firenze è la dimostrazione lampante che la politica può e deve agire in tempi rapidi, mettendosi al servizio dei suoi cittadini e del territorio che rappresenta".