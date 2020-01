Squalifica Palafiera, Hafi Alemani (Pd): "Intervento di Mezzacapo strumentale e inopportuno"

La squalifica per un turno del Palafiera per "discriminazione razziale" diventa indirettamente un caso politico. Il capogruppo in Consiglio comunale del Pd, Soufian Hafi Alemani, reputa infatti "strumentale" l'intervento del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, che ha evidenziato come non vi sia stata "nessuna discriminazione razziale durante la partita fra Unieuro Forlì e Udine". Per l'esponente dem "profondamente inopportuno che l'assessore Mezzacapo utilizzi la propria veste di amministratore della città con delega allo sport per commentare i provvedimenti assunti da un giudice sportivo o l'arbitraggio di una qualsiasi gara".

"Un intervento che certo non era richiesto e che mi pare più che strumentale - ribadisce Hafi Alemani -. E', infatti, fuor di dubbio che il provvedimento di un giudice sportivo si limiti a valutare ed interpretare il singolo fatto e mai a produrre giudizi di merito nei confronti di una tifoseria o, per come la racconta l'assessore Mezzacapo, di una città. La società sa, certo, come tutelarsi da provvedimenti che non condivide. Egli, da tifoso, è libero, come tutti, di commentare e di ritenere giuste o sbagliate le scelte assunte, ma da uomo ed amministratore pubblico, ancora prima che da sportivo, dovrebbe avere a mente la distinzione dei ruoli, giacché queste sono regole che chi vive lo sport, lo pratica o lo insegna ad ogni livello, sa di dover rispettare e trasmettere, soprattutto per esserne testimone e, ove possibile, esempio per i più giovani".

Conclude il capogruppo dem: "Suggerisco umilmente, quindi, all'assessore Mezzacapo di non ricercare visibilità politica con dichiarazioni che, a mio parere, creano solo imbarazzo anche per chi vive l'ambiente del Forlì Basket o sportivo in genere, in quanto non necessarie e fuori luogo. I valori sportivi ed etici della nostra città, del Forlì Basket e della sua tifoseria non sono in dubbio".