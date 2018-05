Da Forlì a Cesena in minor tempo: al via i lotti della nuova Via Emilia

Giunge in commissione consiliare un’altra delibera importante relativa alla realizzazione del collegamento veloce Forlì-Cesena tramite la "Nuova Via Emilia". Il tutto a pochi giorni dalla conferma del finanziamento di 75 milioni di euro per il completamento della tangenziale fino alla zona dell’ospedale. "Mentre il centrodestra perde tempo in polemiche pretestuose sui varchi in centro storico e il M5S si prepara, come se nulla fosse, alla seconda tornata elettorale per le politiche, il centrosinistra prosegue nel lavoro di crescita della città e del territorio", afferma il segretario comunale del Pd di Forlì, Massimo Zoli.

“I primi 2 lotti, di prossima realizzazione, oltre ad avviare il percorso di questa importante opera, hanno anche la funzione di decongestionare il traffico sull’abitato di San Leonardo, sia nella parte forlivese che in quella del Comune di Forlimpopoli. Offriranno alle aziende del territorio nuove possibilità di collegamenti più sicuri e funzionali - illustra l'esponente democratico -. Continuiamo a lavorare portando avanti il nostro programma che, come in questo caso, ha sempre puntato ad una visione di Forlì all’interno del territorio romagnolo, visione che intendiamo rimarcare anche nelle prossime sfide che ci attendono".