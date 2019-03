MotoGp, braccio di ferro contro Ducati: la vittoria di Dovizioso è "congelata"

Andrea Dovizioso ha vinto l'emozionante corpo a corpo con Marc Marquez, ma la perla del forlivese resta per il momento congelata. Già perchè gli steward della Federazione Internazionale di Motociclismo hanno rimandato la questione del ricorso presentato da Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm contro il "cucchiaio" che compare davanti alla ruota posteriore della Ducati alla Corte d'Appello della Fim. Ducati ed i costruttori che hanno presentato reclamo potranno inviare la documentazione al tribunale federale che stabilirà il podio del Qatar prima del Gran Premio d'Argentina, in programma il 31 marzo.

Per Aprilia, Suzuki, Ktm e Honda l'appendice genera del carico aerodinamico verso il basso, funzione vietata dal regolamento. La Ducati si è opposta sostenendo che la sua soluzione era già stata presentata alla Fim e validata dalla direzione tecnica del campionato come strumento per far convogliare aria fresca sulla gomma posteriore ed impedirne il surriscaldamento. Gli avversari hanno presentato così un ricorso successivo al "panel of Appeal", che ha rinviato la decisione alla Corte d'appello della Fim a Ginevra. In attesa della decisione finale, quella di Dovizioso è stata una vittoria concreta e meditata.