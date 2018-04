Forlì senza Benuzzi in panchina, la partita finisce con un pareggio a reti inviolate

Doveva essere la classica partita di fine anno in vista dei playoff che il Forlì sta cercando di conquistare ed invece in casa Forlì non c'è mai pace con l'esonero nella nottata tra sabato e domenica di mister Eugenio Benuzzi, reo di aver portato alla stampa situazioni negative verso di lui e verso la squadra da parte della stessa società. Ne è uscito un esonero scontato e forse programmato proprio per le forti dichiarazioni che non potevano non avere delle conseguenze. Ne è nata successivamente alla partita una contestazione dei tifosi.

La cronaca della partita

E' Dario Bettini a sedere sulla panchina dei galletti per Forlì- Vigor Carpaneto e dal primo minuto ripropone Longato da tempo non più utilizzato dal suo predecessore. Con le assenze forzate di Boilini e Ferri Marini (infortunati) sono Felici e Speziale a guidare l'attacco biancorosso. A partire meglio però sono gli ospiti che già al 5° minuto vanno vicinissimi al vantaggio con Rantier ma il suo tiro coglie il palo. Al quarto d'ora è ancora Rantier a cercare la via del goal ma il suo tiro è alto.

Al 20' minuto si fa vivo il Forlì con Felici che di testa sfiora il palo alla destra di Mercuri. Nella ripresa il Forlì cerca con più convinzione la vittoria trovando però una vera e propria occasione al 56' minuto con Speziale che servito ottimamente da Martedì, mette alta la palla a pochi passi dalla porta. Gli emiliani dopo aver speso molto nella prima frazione di gara, si portano tutti sotto la linea della palla difendendo un pari che arriva definitivo dopo 5 minuti di recupero.