Dal giardino spunta un vero e proprio arsenale: l'Esercito scava con le benne e trova bombe a mano e proiettili

Un vero e proprio arsenale è spuntato in un giardino privato nella zona di via Oriani, a pochi passi dal centro storico. Sotto pochi centimetri di terra sono state trovate bombe a mano e munizioni. Mercoledì mattina la zona è stata isolata, per permettere l'intervento degli Artificieri dell'Esercito, che hanno operato anche con un escavatore. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Forlì, che hanno effettuato gli accertamenti del caso e transennato l'area.