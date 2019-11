Tutorial - Come funziona il nuovo parcometro: sosta e accesso alla Ztl si pagano anche col bancomat

Sosta gratuita tutti i pomeriggi nelle strisce blu del centro storico, dalle 15 in avanti, dal lunedì al sabato (la domenica le strisce blu sono già gratuite). E' uno dei provvedimenti presi dal Comune per il “pacchetto Natale” in centro storico che scatta il 1 dicembre e andrà avanti fino al 6 gennaio. Previsto anche il bike sharing gratuito, con la possibilità di abbonarsi senza costi alle biciclette comunali. Pronti anche i nuovi parcometri evoluti che permettono il pagamento con bancomat e Telepass sia per la sosta che per l'accesso alla Ztl.