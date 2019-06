Drei ha consegnato a Zattini il suo bilancio di mandato spiegando che in esso “ci sono alcune basi”. “E' prezioso, me lo studierò”, ha replicato Zattini. Davide Drei ha quindi consegnato le chiavi dell'ufficio e, ovviamente la fascia tricolore, oltre che una busta chiusa con un messaggio al neo-sindaco. Dando del 'tu' al nuovo sindaco e chiamandolo a più riprese 'Gian Luca', Drei ha definito il Comune come “la regia della città”.