Pestaggio in piazza Saffi, un carabiniere si è preso un pugno in un occhio

I carabinieri hanno lavorato tutta la notte per venire a capo del folle pestaggio che ha avuto come “teatro” il chiostro di San Mercuriale e come “platea” centinaia di persone presenti in piazza Saffi per l'ultimo “Mercoledì nel cuore”, causando scompiglio e un fuggi fuggi generale. Nel corso dell'aggressione - avvenuta poco prima delle 23 - non solo è spuntato un coltello, ma è stato appurato che il coltellaccio con 30 centimetri di lama è stato lanciato tra la folla, tanto che l'arma è stata ritrovata in un albero dello stesso chiostro.