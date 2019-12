Medio Oriente, il reporter di guerra Sebastiano Caputo protagonista di un incontro

Il reporter di guerra, Sebastiano Caputo, è stato protagonista nei giorni scorsi di un incontro organizzato dal Nucleo Universitario, associazione studentesca presente al Campus di Forlì, dal titolo "Una Regione in fiamme: la situazione in Medio Oriente". L'incontro è stato moderato dal presidente di Nucleo Universitario Simone Mauro, ma non sono mancati i saluti del consigliere provinciale Davide Minutillo, che ha fatto i complimenti ai ragazzi dell'associazione per l'evento organizzato e l'introduzione al reporter di Dalila Ansalone, presidente di Azione Universitaria Bologna e consigliere nazionale degli studenti universitari. Caputo ha stupito tutti i presenti con i racconti delle sue esperienze e la sua grande preparazione. "Un successo - hanno dichiarato i ragazzi di Nucleo Universitario - è stato un piacere organizzare questa iniziativa con Sebastiano. In cantiere ci sono tanti nuovi progetti, che porteremo avanti con pragmatismo e dedizione nel corso dei prossimi mesi e anni".