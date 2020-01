Applicare l'eyeliner in modo perfetto si può: basta seguire queste semplici istruzioni

Gli occhi sono lo specchio dell'anima: attraverso lo sguardo si può cogliere tanto di una persona e grazie al trucco possiamo anche accentuare i nostri occhi, siano essi chiari o scuri. Infatti i nostri occhi sono anche il nostro primo "biglietto da visita", e insieme a tanti altri aspetti contribuiscono a suscitare l'interesse e a trasmettere impressioni diverse in chi ci guarda.

L'eyeliner è un tipo di trucco tanto amato quanto temuto: l'effetto è assicurato, ma solo se applicato in modo preciso. Cosa assai difficile: evitare sbavature e linee storte può diventare una vera sfida anche per le mani più ferme. Ecco allora tutti i consigli per scegliere la giusta tipologia di eyeliner, imparare ad applicarlo alla perfezione e gli errori da evitare.

I diversi tipi di eyeliner

Per riuscire ad ottenere un trucco occhi impeccabile, è importante iniziare scegliendo il tipo di eyeliner, sia in base al trucco che vuoi ottenere ma soprattutto in base alla tua manualità ed esperienza.

Per chi è alle prime armi l'ideale è la matita da eyeliner, che si sfuma facilmente ma ha un tratto poco intenso, oppure l’eyeliner a penna, che ha un tratto molto preciso e un finish più deciso;

l'ideale è la matita da eyeliner, che si sfuma facilmente ma ha un tratto poco intenso, oppure l’eyeliner a penna, che ha un tratto molto preciso e un finish più deciso; le più esperte, invece, potranno optare per l’eyeliner in gel, che si stende con il pennello ma consente di avere una riga dal colore omogeneo e dal tratto preciso, o per il classico eyeliner liquido, veloce da correggere ma difficile da controllare, soprattutto se si vuole disegnare una linea sottile.

Come si applica l'eyeliner?

Ecco due metodi diversi per applicare l'eyeliner in modo preciso.

Metodo numero 1:

Inizia partendo dalla "virgola" alla fine dell'occhio: disegna un tratto che parte dall'angolo esterno dell'occhio e lo allunga di circa 5-7 millimetri; disegna una seconda linea per creare un piccolo triangolo che abbia come base la rima superiore dell'occhio e riempila con il colore. Ricordati che è importante non allungare troppo verso l'esterno la riga di eyeliner e di direzionare sempre la virgola verso l'alto! Ripeti l’operazione su entrambi gli occhi, cercando di mantenere la stessa angolazione. A questo punto, traccia la linea che tratteggia tutta la rima superiore fino all'angolo interno, cercando di mantenere sempre la stessa pressione per evitare ondulazioni. Ricorda che la riga deve assottigliarsi sempre più man mano che ti avvicinerai al punto dove vuoi farla terminare.

Metodo numero 2:

Per un'applicazione "facilitata" puoi provare il secondo metodo:

traccia una riga tratteggiata appena sopra le ciglia, così che, se dovessi chiudere l’occhio per sbaglio, non avrai problemi di sbavature o linea interrotta; Unisci i tratteggi procedendo dall’interno verso l’esterno; disegna la virgola.

I trucchi per evitare gli errori più comuni

Per finire, ecco tutti i trucchi per evitare gli errori più comuni e riuscire ad applicare l'eyeliner in modo perfetto.