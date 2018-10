"Valverde" non chiude, l'annuncio del deputato Di Maio: "Un bel risultato per tutta la città"

Le storiche aule studio di via Valverde, ritrovo degli studenti universitari di Forlì, non chiudono. A darne l'annuncio è il parlamentare forlivese Marco Di Maio, spiegando che saranno aperte dalle 9 alle 24. Venerdì scorso l'associazione studentesca Koiné, attualmente presieduta da Ilenia De Finis, aveva reso noto la decisione dell'Università di Bologna di non rinnovare una convenzione che era in essere con l'associazione fin dal 1994. Di Maio si è subito mobilitato, informando già sabato che avrebbe fatto il possibile per trovare una soluzione per garantire l'apertura degli spazi di studio ed aggregazione.

La novità, spiega il deputato, "è frutto della mobilitazione di tanti, di una corretta collaborazione tra istituzioni e dell’impegno che Comune e Serinar (che è titolare del contratto di affitto dei locali, di proprietà di Unica) a sostenere l’impegno economico necessario per mantenere attivi gli spazi di via Valverde fino al 31 dicembre. Un tempo necessario e utile per partecipare ai bandi di Unibo per la concessione dei contributi alle associazioni e per individuare soluzioni di più lunga durata. Un bel risultato per tutta la città e in particolare per i ragazzi che studiano qui".

Sulla questione si erano mobilitati anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carlo Ugo De Girolamo e il consigliere comunale del Gruppo Misto Lodovico Zanetti, che aveva annunciato la presentazione di un question time in Consiglio comunale. La “Valverde” è un ex circolo Arci, la struttura è di proprietà di Unica, la cooperativa proprietaria di molti locali ricreativi, tra circoli, bar, case del popolo in funzione e dismesse. La struttura è in affitto a Serinar, la società per i servizi universitari, che a sua volta riceve da Koiné dei rimborsi forfettari, che arrivano appunto dalle erogazioni dell'università. Vanta un'affluenza annua media di ventimila giovani.

La riapertura è comunque provvisoria, fino alla fine dell'anno, in attesa di individuare una soluzione definitiva ma nella continuità del servizio. A scriverlo è l'associazione Koiné sulla sua pagina Facebook: "Siamo davvero contenti di questo annuncio: le aule studio “Valverde” riapriranno fino al 31 dicembre nei consueti orari (dal lunedì al venerdì, ore 9-24) dopo la sospensione forzata del servizio degli ultimi giorni. In seguito al mancato rinnovo della convenzione con il Campus di Forlì ci siamo subito attivati per trovare tempestivamente una soluzione alternativa ed evitare l’interruzione del servizio".

In particolare nel pomeriggio di lunedì si è tenuto un tavolo di confronto con i rappresentanti del Comune di Forlì e di Ser.In.Ar per trovare una soluzione alternativa alla chiusura. Dal confronto è emersa la volontà del Comune e di Ser.In.Ar, la società intestataria del contratto di locazione della struttura (le due aule, gli uffici e la sala polivalente), di sostenere economicamente le spese di gestione degli spazi fino al 31 dicembre 2018. "Dopo più di vent'anni di volontariato per migliorare la qualità della vita studentesca a Forlì crediamo che l’interesse di tutti debba esclusivamente essere volto alla tutela del diritto allo studio, per trovare una soluzione di più lunga durata", concludono da Koiné.