Morto in un tragico incendio, fissati i funerali dell'ex calciatore Vittorio Zanetti

Saranno celebrati sabato mattina a San Mercuriale i funerali di Vittorio Zanetti, l'ex calciatore di Forlì e Cesena morto sabato per le conseguenze di un incendio divampato sabato scorso nella sua abitazione in pieno centro storico. A prendere fuoco sarebbe stata una termocoperta, da cui si sarebbero poi sviluppate le fiamme. La camera ardente aprirà giovedì all'ospedale "Maurizio Bufalini" e venerdì al Morgagni-Pierantoni. Sabato è in programma alle 10.30 la messa funebre a San Mercuriale

Anche il Cesena calcio ha omaggiato la figura di "Bibolo", come era simpaticamente soprannominato l'ex calciatore. Il "Professore" aveva 75 anni ed era apprezzato da tutti come esempio di professionalità e passione. Zanetti approdò in bianconero nella stagione 1967/68 e, con la fascia da capitano, fu tra i protagonisti della promozione in serie B ottenuta dal Cavalluccio al termine di quel campionato. Nel Cesena militò anche nei tre successivi tornei cadetti, arrivando a collezionare 126 presenze. La morte di Zanetti ha unito nel dolore Forlì, squadra nel quale era cresciuto e Cesena.