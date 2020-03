"La partita per salvare la Polstrada di Rocca è aperta". Raccolte già 3mile firme, in programma una nuova manifestazione

La mobilitazione del Comitato Civico Ss67 non si ferma. "La partita per salvare la Polstrada di Rocca San Casciano - affermano i coordinatori Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - è aperta. Continueremo a farci sentire, all’insegna dei toni assolutamente civili, ma non per questo meno decisi, che abbiamo tenuto finora. Per la sicurezza stradale sulla Ss67, battaglia di tutti e per tutti, occorre la polizia specializzata in tale compito, occorre la Polstrada operativa a Rocca, lungo la Statale che porta fino a Livorno, transitando dal passo del Muraglione".

Il Comitato, inoltre, sta organizzando per sabato 14 marzo alle ore 10:30, coronavirus permettendo ovviamente, una pacifica manifestazione a Forlì in piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena, dove sono invitati i cittadini, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia, Gabriele Antonio Fratto, i sindaci del territorio, i parlamentari forlivesi e i consiglieri regionali della provincia, e tutte le forze politiche. La manifestazione è realizzata in collaborazione con le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato.

Inoltre, dovesse essere possibile svolgerla, hanno già comunicato la loro adesione e il loro appoggio diverse associazioni del territorio, tra cui l’Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) e Confedilizia Forlì-Cesena. Procede la raccolta firme per la petizione che chiede il mantenimento del distaccamento di Rocca della Polizia Stradale. Nei banchetti allestiti dal Comitato lo scorso weekend sono state raccolte circa 500 firme e così la petizione è arrivata a ben oltre le 3.000 firme. Il Comitato sta preparando altri banchetti per venerdì 6 marzo, sabato 7 e domenica 8.