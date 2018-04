Tragedia familiare: padre uccide la figlia disabile, poi tenta il suicidio

Tragedia familiare nel Meldolese. Forse dettata dalla disperazione. Un anziano padre ha impugnato un'arma da fuoco ed ha sparato contro la figlia disabile, uccidendola. L'uomo, Francesco Giacchini, 73 anni quindi si è rivolto l'arma contro nel tentativo di suicidarsi, rimanendo gravemente ferito. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La sciagura, al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Meldola, si è consumata giovedì mattina intorno alle 8, in un'abitazione in via San Domenico.

Il delitto si è consumato all'interno del garage, mentre la moglie dell'anziano e madre della vittima, Elisa Cecchini, 44 anni, era in casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, padre e figlia (con problematiche sin dalla nascita) stavano attendendo un mezzo che accompagna la donna nella struttura assistenziale che la seguiva. Ad un certo punto ha tirato fuori l'arma, a quanto pare regolarmente detenuta, e premuto il grilletto contro la donna, uccidendola. Quindi ha fatto fuoco contro di se al capo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica arrivata da Ravenna.

I sanitari hanno tentato di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare, non potendo fare altro che constatarne il decesso. Con il velivolo di soccorso è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il padre della giovane vittima, che versa in gravi condizioni. Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri meldolesi, col comandante di Compagnia Filippo Cini, il luogotenente Gino Lifrieri, alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile, il comandante provinciale, il colonnello Luca Politi, e il pubblico ministero di turno, Federica Messina.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le ipotesi del drammatico gesto. Tra queste non si esclude la possibile preoccupazione di un padre dall'età avanzata di non poter stare accanto nel futuro ad una figlia che aveva neccesità quotidiane di aiuto. Elementi sui quali sono in queste ore si stanno concentrando le indagini dell'Arma.