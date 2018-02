La neve cade copiosa anche su Forlì: martedì scuole chiuse in tutti comuni

Alla fine anche Forlì è stata conquistata dalla neve. La dama bianca ha baciato la città mercuriale, imbiancandola in pochi minuti in serata. Alle 22 sono stati misurati 3 centimetri ed una temperatura di -3.3 gradi centigradi. Le strade interne nei quartieri sono ghiacciate e all'opera ci sono i mezzi spargisale e spazzaneve. Immediata la decisione del sindaco Davide Drei: "Vista la forte perturbazione e le precipitazioni nevose che stanno interessando il nostro territorio associate alle temperature rigide, si comunica per martedì la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole di ordine e grado". Lo stesso provvedimento è stato disposto anche dal sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, da quello di Predappio, Giorgio Frassineti, e da quello di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari.

Segue la decisione dei colleghi anche Elisa Deo a Galeata: "Dato il peggiorare delle condizioni metereologiche dovute alla nevicata in atto, alle strade difficilmente praticabili ed alle temperature rigide che porteranno a formazione ghiaccio nelle ore notturne, ho deciso di disporre la chiusure delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì. Vi consiglio, qualora non siate a casa al calduccio, di prestare massima attenzione negli spostamenti". A Premilcuore il provvedimento era stato già annunciato. Scuole e asilo chiusi anche dal sindaco di Modigliana Valerio Roccalbegni. Lezioni sospese anche a Dovadola, Castrocaro, Portico, Forlimpopoli, Santa Sofia e Tredozio.

CAMPUS - Considerata anche ordinanza del sindaco di Forlì che dispone la chiusura delle scuole del territorio, il presidente del Campus di Forlì, in accordo con il Magnifico Rettore, ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche della sede di Forlì per la giornata di martedì. "Vi invitiamo a consultare la bacheca del sito www.unibo.it per aggiornamenti", recita l'informativa.